На Франківщині 22-річний хлопець стрибнув із мосту та втопився

фото: ДСНС України в Івано-Франківській області

Ще одна трагічна подія на воді трапилася ввечері 13 липня в місті Бурштин Івано-Франківського району. Тіло потопельника дістали з води через кілька діб

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

За наявними даними, молодий чоловік стрибнув з мосту у воду та зник. Хлопця 2003 року народження безперервно шукали у водоймі за допомогою БпЛА, ехолота, підводного дрона, човнів і катамарана.

Лише вранці 15 липня місцеві рибалки виявили потопельника.

"Водолазами ДСНС тіло було вилучено з водойми та передано правоохоронцям", – йдеться в повідомленні.