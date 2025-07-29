фото: ілюстративне

Викрито незаконну схему виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон, організовану трьома лікарями однієї з комунальних медичних установ

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

За версією слідства, медики за грошову винагороду оформлювали фіктивні діагнози та документи про проходження стаціонарного лікування. Насправді ж пацієнти до лікарні не потрапляли, обмежуючись телефонними дзвінками або рідкісними візитами. Надалі ці документи ставали підставою для встановлення інвалідності, що відкривало можливість виїзду за межі України.

Вартість такої "медичної послуги" становила від 10 до 15 тисяч доларів США. Саме під час передачі чергового траншу - п’яти тисяч доларів - правоохоронці затримали фігурантів. Працівники ДБР зафіксували факт отримання коштів та задокументували спробу чергового незаконного оформлення.

Затриманим уже оголошено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України - за незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332), службове підроблення (ч. 1 ст. 366) та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368). Найближчим часом суд має визначити запобіжні заходи для всіх трьох учасників схеми.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють інших можливих співучасників, зокрема посередників, клієнтів та осіб, які допомагали легалізовувати фіктивні діагнози.

Раніше повідомлялося, жителі Волині організували бізнес на незаконному переправленні осіб через кордон.