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30 июля 2025, 07:10

В Одесской области задержали 7 уклонистов, направлявшихся в Молдову

30 июля 2025, 07:10
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фото: ГПСУ
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В окрестностях одного из сел Подольского района пограничники задержали семерых жителей Харьковской, Винницкой, Житомирской и Запорожской областей. Они пытались незаконно попасть в Молдову

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Военнослужащие быстро разоблачили потенциальных нарушителей благодаря оперативной информации. Оказалось, что мужчины с помощью одного из мессенджеров организовали попытку нелегального пересечения приднестровского участка украинско-молдавской границы.

В случае удачной операции каждый из уклонистов должен был заплатить от 130 до 150 тысяч гривен на криптокошелек проводника. Однако пограничники разоблачили схему незаконной переправки лиц.

"На задержанных составлены административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП, дела направлены в суд", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Буковине при попытке вывезти уклонистов в Молдову задержали правоохранителя и его подельника. Противоправную схему разоблачили работники Государственного бюро расследований.

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