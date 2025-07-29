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29 липня 2025, 13:28

На Львівщині судитимуть адвоката за організацію незаконного перетину кордону військовозобов’язаним і погрози судді

29 липня 2025, 13:28
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фото: ДБР
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ДБР і СБУ завершили розслідування справи адвоката з Дрогобича, підозрюваного в організації нелегального переправлення військовозобов’язаного через кордон

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

За 16 тисяч доларів він обіцяв допомогти місцевому жителю виїхати до Європи, оформлюючи фальшиві документи нібито для супроводу хворої матері на лікування.

За версією слідства, адвокат виготовив підроблені документи, які створювали видимість термінової медичної потреби. Це мало стати підставою для перетину кордону. У березні 2025 року правоохоронці затримали правника після отримання ним першої частини оплати – авансу у розмірі 5 тисяч доларів. Обвинувальний акт уже направлено до суду.

Окрім цього, наприкінці минулого року адвокат став учасником дорожньо-транспортної пригоди в стані алкогольного сп’яніння. Суд у Дрогобичі визнав його винним, призначивши штраф 17 тисяч гривень і позбавлення водійських прав на рік. Не погоджуючись з рішенням, правник почав погрожувати судді, надсилаючи їй повідомлення з нецензурною лексикою та загрозами вбивства.

Чоловіку інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України та погрози судді за частиною 1 статті 377. За це йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, $8000 за перетин кордону: на Закарпатті викрили схему переправлення чоловіків за гроші.

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