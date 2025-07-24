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24 липня 2025, 15:17

В Одесі викрили підпільне виробництво та продаж кальянного тютюну - затримано чотирьох осіб

24 липня 2025, 15:17
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фото: БЕБ
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У масштабну схему незаконного виробництва та збуту кальянного тютюну виявилася втягнута група одеситів, серед яких - організатор родом із Дніпра

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

Слідчі завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальні акти щодо чотирьох осіб, причетних до виготовлення та продажу підакцизної продукції без відповідних дозволів.

За даними слідства, організатор - 48-річний мешканець Одеси, який раніше мешкав у Дніпрі - зареєструвався як фізична особа-підприємець під прикриттям торгівлі одягом. Однак насправді він налагодив виробництво кальянного тютюну у промислових масштабах. До незаконного бізнесу чоловік долучив ще трьох знайомих, серед яких - спеціаліст-технолог, який відповідав за якість продукції, складання рецептур, рекламу та комунікацію з клієнтами.

Організував незаконне виробництво тютюнових виробів 48-річний уродженець Дніпра

Готову продукцію виготовляли з сировини за допомогою спеціального обладнання. Потім її фасували у пакування без акцизних марок і продавали через соціальні мережі по всій Україні. Група створила базу "перевірених" покупців та використовувала закриті канали зв'язку. Щоб уникати викриття, підозрювані відстежували інформацію про можливі перевірки з боку правоохоронців. Отримані кошти - понад 10 млн грн - легалізували через відкриті банківські рахунки.

Під час обшуків у будинку організатора в житловому масиві Совіньйон детективи виявили понад три тисячі упаковок тютюну загальною вагою майже 385 кг, ще понад тонну сировини, ароматизатори, обладнання, комп’ютери та печатки. Орієнтовна вартість вилученого становить 10,5 млн грн. Усі зібрані докази передані до суду разом із обвинувальними актами.

Раніше повідомлялося, у Харкові викрили підпільну фабрику, яка випускала 45 тисяч пачок сигарет на добу.

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Одеса тютюн кальян тютюнові вироби підпільний цех акциз
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