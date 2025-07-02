У Харкові викрили підпільну фабрику, яка випускала 45 тисяч пачок сигарет на добу

фото: Бюро економічної безпеки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці викрили 3 осіб, які організували підпільний цех з виробництва сигарет у Харкові. Для цього вони облаштували складське приміщення на території приватного домоволодіння. Там встановили спеціальне обладнання для масового виготовлення сигарет з фільтром. Крім того, налагодили постачання тютюну.

Нелегальна продукція виготовлялася для продажу на території України.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 9 виробничих верстатів, сировину для виготовлення сигарет і майже 10 тисяч пачок готової продукції без відповідних дозвільних документів.

Виробнича одного з вилучених верстатів становила близько 5 тисяч пачок сигарет на добу, тож фабрика могла випускати близько 45 тисяч пачок сигарет на добу.

Нагадаємо, на Харківщині викрили родину, що нелегально виготовляла електронні сигарети.