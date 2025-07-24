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В масштабную схему незаконного производства и сбыта кальянного табака оказалась вовлечена группа одесситов, среди которых – организатор родом из Днепра

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Следователи завершили досудебное расследование и передали в суд обвинительные акты по четырем лицам, причастным к изготовлению и продаже подакцизной продукции без соответствующих разрешений.

Согласно данным следствия, организатор - 48-летний житель Одессы, ранее проживавший в Днепре - зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель под прикрытием торговли одеждой. Однако на самом деле он наладил производство кальянного табака в промышленных масштабах. К незаконному бизнесу мужчина приобщил еще трех знакомых, среди которых - специалист-технолог, отвечавший за качество продукции, составление рецептур, рекламу и коммуникацию с клиентами.

Организовал незаконное производство табачных изделий 48-летний уроженец Днепра

Готовую продукцию производили из сырья с помощью специального оборудования. Затем ее фасовали в упаковку без акцизных марок и продавали через социальные сети по всей Украине. Группа создала базу проверенных покупателей и использовала закрытые каналы связи. Во избежание разоблачения подозреваемые отслеживали информацию о возможных проверках со стороны правоохранителей. Полученные средства – более 10 млн грн – легализовали через открытые банковские счета.

Во время обысков в доме организатора в жилом массиве Совиньон детективы обнаружили более трех тысяч упаковок табака общим весом почти 385 кг, еще более тонны сырья, ароматизаторы, оборудование, компьютеры и печати. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 10,5 млн. грн. Все собранные доказательства переданы в суд вместе с обвинительными актами.

Ранее сообщалось, что в Харькове разоблачили подпольную фабрику, которая выпускала 45 тысяч пачек сигарет в сутки.