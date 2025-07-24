В Одесі ліквідували пожежу на ринку Привоз

фото: ДСНС України в Одеській області

Надзвичайники ліквідували пожежу на ринку "Привоз", що виникла внаслідок нічної масованої атаки дронів на Одесу

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.

Вогонь частково знищив "серце Одещини".

"На території ринку "Привоз" рятувальники ліквідували пожежу двоповерхової будівлі й торгівельних павільйонів, що виникли внаслідок російських ударів", — йдеться в повідомленні.