06:35  24 липня
Українські воїни вчаться стріляти з гранатометів на лазерних тренажерах
05:30  24 липня
На Миколаївщині з річки Південний Буг дістали тіло людини
04:35  24 липня
Ціни на кавун в Україні різко змінились: скільки тепер коштує кілограм
UA | RU
UA | RU
24 липня 2025, 08:33

В Одесі ліквідували пожежу на ринку Привоз

24 липня 2025, 08:33
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України в Одеській області
Читайте также
на русском языке

Надзвичайники ліквідували пожежу на ринку "Привоз", що виникла внаслідок нічної масованої атаки дронів на Одесу

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.

Вогонь частково знищив "серце Одещини".

"На території ринку "Привоз" рятувальники ліквідували пожежу двоповерхової будівлі й торгівельних павільйонів, що виникли внаслідок російських ударів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі РФ нанесла масований удар по Одесі дронами. У місті виникли пожежі на легендарному ринку "Привоз" та в житлових будинках. Постраждали троє осіб.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса пожежа вогонь рятувальники ринок БПЛА атака шахед
Війська РФ завдали ракетного удару по Черкасах: поранені цивільні, серед них — дитина
24 липня 2025, 07:45
Росіяни вдарили по Запоріжжю та околицям "шахедами": виникли пожежі
24 липня 2025, 07:25
Через атаку дронів в Одесі горить ринок Привоз, зруйновані будинки
24 липня 2025, 07:00
Всі новини »
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
Військові моряки знищили 18 російських "шахедів"
24 липня 2025, 09:35
Через російські обстріли постраждали 6 мирних мешканців Донеччини
24 липня 2025, 09:25
На Півночі прикордонники знищили транспорт та позиції керування російськими FPV-дронами
24 липня 2025, 09:05
Росіяни близько 400 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: поранена жінка
24 липня 2025, 08:55
На Херсонщині окупанти вбили людину, серед 6 постраждалих — 2 дитини
24 липня 2025, 08:15
Укрзалізниця запустила новий поїзд Миколаїв – Івано-Франківськ
24 липня 2025, 08:00
Війська РФ завдали ракетного удару по Черкасах: поранені цивільні, серед них — дитина
24 липня 2025, 07:45
Росіяни вдарили по Запоріжжю та околицям "шахедами": виникли пожежі
24 липня 2025, 07:25
Через атаку дронів в Одесі горить ринок Привоз, зруйновані будинки
24 липня 2025, 07:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »