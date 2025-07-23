В Одесской области задержали мужчину, который пытался дать взятку пограничникам
Мужчина пытался незаконно попасть в Молдову и переправить туда двух своих друзей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Правоохранители установили, что для реализации замысла делец решил "договориться" с пограничником и предложил ему 7500 долларов США за предоставление служебной информации по размещению нарядов, а также помощь в доставке группы к границе.
Злоумышленника задержали с поличным, при передаче пограничнику задатка в сумме 3000 долларов США.
Мужчине грозит лишение свободы, а его клиентам – штраф.
Напомним, в Одесской области пограничники задержали 10 "туристов", которые заплатили от 7,5 до 9 тыс. долларов, чтобы попасть в Молдову.
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