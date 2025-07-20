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20 липня 2025, 11:04

На Волині чоловік вдарив працівника ТЦК лопатою після вимоги надати документи

20 липня 2025, 11:04
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Фото: Телеграм/Times of Ukraine
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Інцидент стався 12 липня близько 14:00 під час перевірки військово-облікових документів

Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

У селі Дубове Ковельського району Волинської області стався напад на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За попередніми даними, невідомий чоловік відмовився виконати законну вимогу військового пред'явити документи. Після словесної суперечки зловмисник раптово вдарив військовослужбовця лопатою щонайменше двічі - по обличчю та руці. Після цього нападник утік з місця події. На місце оперативно прибула слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції.

Потерпілого доправили до травматологічного пункту Ковельського медичного об'єднання. Медики зафіксували закритий перелом фаланги великого пальця руки без зміщення та забійну рану на щоці. Правоохоронці вже встановили особу нападника. Йому оголошено про підозру за ч.2 ст. 350 Кримінального кодексу України - умисне заподіяння тілесних ушкоджень службовій особі.

Раніше повідомлялося, ДБР розслідує смерть мобілізованого після побиття електрошокером у київському ТЦК.

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