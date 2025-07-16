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16 липня 2025, 14:59

На Київщині підпільно виробляли каву під марками відомих світових брендів

16 липня 2025, 14:59
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фото: Бюро економічної безпеки
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Правоохоронці повідомили про підозру організатору і його спільникам, які налагодили підпільне виготовлення кави та її продаж під виглядом продукції відомих брендів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, підозрювані, не маючи жодних договорів, ліцензій чи інших дозвільних документів на використання торговельних марок, організували масштабне виробництво фальсифікованої кави у складських приміщеннях в Київській області.

"Підроблену продукцію виготовляли та збували під виглядом оригінальної — оптом і вроздріб через інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках", - йдеться у повідомленні.

Крім того, підозрювані легалізували понад 100 млн грн доходів, отриманих від протиправної діяльності.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили підпільний завод із виробництва алкогольних напоїв.

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