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15 липня 2025, 15:52

У Дніпрі судитимуть адвоката, який за 12 000 доларів обіцяв допомогти уникнути мобілізації

15 липня 2025, 15:52
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо адвоката з Дніпра, який за грошову винагороду сприяв ухиленню від мобілізації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Правоохоронці встановили, що мешканець Дніпра звернувся до адвоката за консультацією щодо способів уникнення служби в армії. Адвокат одразу почав демонструвати свої "зв’язки" серед посадовців ТЦК та правоохоронців і запропонував повний пакет "послуг" за 12 000 доларів США.

Аферист пообіцяв фіктивну госпіталізацію до одного з медичних закладів, виготовлення необхідних документів для зняття з військового обліку та організацію виїзду за кордон.

Правоохоронці затримали адвоката під час передачі грошей. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині жінка видавала себе за юриста та ошукала військовослужбовців ЗСУ на майже 3,5 млн грн.

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