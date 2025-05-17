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17 травня 2025, 18:00

Отримав 2 мільйона переплати та подався в СЗЧ: у Дніпрі судили військового

17 травня 2025, 18:00
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У Дніпрі винесли вирок військовому, який пішов у СЗЧ. При цьому з собою він "прихопив" переплачені йому 2 мільйона гривень

Про це повідомляє Varta, передає RegioNews.

У Дніпрі судили військового, якого обвинуватили у присвоєнні помилково нарахованої йому виплати та в дезертирстві. Наприкінці минулого року старший солдат замість 25 тисяч отримав 2,4 мільйона гривень. При цьому він вирішив не повертати помилково нараховані кошти. Натомість він самовільно залишив частину. Затримали його вже 6 березня 2025 року.

На суді військовий розкаявся. Він також добровільно повернув на розрахунковий рахунок військової частини 1 510 598 грн, які ще лишалися на його балансі.

Суд визнав його винним та приговорив позбавлення волі на строк 7 років з конфіскацією всього належного йому майна на користь держави, та з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 3 роки.

Нагадаємо, раніше на Львівщині судили солдата, який за рік тікав у СЗЧ дев'ять разів. Відомо, що один з епізодів втечі тривав пів року. Всі інші рази чоловік був відсутній по кілька днів або тиждень, після чого повертався і знову тікав.

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