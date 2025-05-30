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30 мая 2025, 13:19

Государственная измена: в Харькове военного отправили за решетку

30 мая 2025, 13:19
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В Харькове судили военного, который передавал данные россиянам. На суде он полностью признал свою вину

Об этом сообщает Судебный курьер, передает RegioNews.

В Одессе суд признал украинского военного виновным в государственной измене. Ему назначили 15 лет лишения свободы. Как выяснилось, он передавал данные русской разведке.

По данным правоохранителей, осенью 2024 года военный переписывался с неустановленным сотрудником российской разведки. Предатель передавал россиянам файлы об оперативно-служебной деятельности воинской части, выполнении Силами специальных операций ВСУ задач на линии боевого столкновения, о деятельности движения сопротивления на временно оккупированной РФ территории Автономной Республики Крым и Херсонской области, передал расположение личного состава Военной академии.

На суде мужчина признал свою вину и раскаялся. В ближайшие годы он проведет за решеткой.

Напомним, ранее в Запорожье вынесли приговор мужчине, который "сливал" данные россиянам. Он передавал информацию о локациях украинских военных. В частности, военкоматов. По его словам, россияне пообещали ему помочь вернуться к его маме в оккупированный Бердянск.

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