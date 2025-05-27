13:27  27 травня
У Києві чоловік вкрав у коханої 300 тис. грн і втік до Одеси
10:27  27 травня
У Кропивницькому з річки дістали тіло загиблого чоловіка
05:05  27 травня
На Київщині на подвір’я приватного будинку впала російська крилата ракета Х-101
UA | RU
UA | RU
27 травня 2025, 20:27

Хотів до мами в окупований Бердянськ: у Запоріжжі чоловік "зливав" росіянам локації українських військових

27 травня 2025, 20:27
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі отримав вирок чоловік, який передавав росіянам дані про ЗСУ. За його словами, йому пообіцяли допомогти повернутися додому в Бердянськ

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Запоріжжі суд визнав винним чоловіка в державній зраді. Його приговорили до 15 років позбавлення волі.

Восени минулого року обвинувачений переписувався з офіцером 316-го розвідувального центру головного управління генерального штабу збройних сил РФ. Тоді він надсилав росіянам дані про місця дислокації українських військових. Зокрема, розташування одного з військкоматів.

На суді чоловік визнав провину. За його словами, він дуже хотів повернутися до батьків, які зараз живуть в окупованому Бердянську. Через матір він зв'язався з росіянином, який служив у збройних силах РФ. Останній нібито пообіцяв йому допомогу в поверненні додому взамін на інформацію.

Нагадаємо, раніше викрили російського агента, який коригував повітряні атаки РФ по військових шпиталях у Полтавській області. Він збирав дані про заклади, де проходять реабілітацію поранені українські воїни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
зрада коригувальник
На Кіровоградщині водій військової частини виявився зрадником
27 травня 2025, 16:55
Наводили ракети по семи регіонах України: затримана агентурна група спецслужб РФ
26 травня 2025, 11:22
На Донеччині затримали російського коригувальника, який готував координати для обстрілів Костянтинівки
22 травня 2025, 10:28
Всі новини »
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
У Запоріжжі чоловік облив сусіда бензином і підпалив
27 травня 2025, 21:00
У Львові на ходу спалахнув і згорів мікроавтобус
27 травня 2025, 20:30
На Донеччині викрили правоохоронця, який торгував трофейною зброєю
27 травня 2025, 20:00
Чи знайшли зв'язок УПЦ з РФ: у ДЕСС зробили заяву
27 травня 2025, 19:57
На Київщині врятували козеня, яке впало в криницю
27 травня 2025, 19:45
Били по голові ногами і руками: на Черкащині двоє чоловіків увірвались до знайомого і пограбували його
27 травня 2025, 19:21
Шукали адреналін між вагонами метро: у Києві впіймали двох зачеперів
27 травня 2025, 19:05
Хотів 8 тисяч гривень: на Полтавщині чоловік жорстоко вбив подругу та її співмешканця
27 травня 2025, 18:47
Війська РФ обстріляли Дніпропетровщину: є поранені, пошкоджені підприємства
27 травня 2025, 18:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »