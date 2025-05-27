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У Запоріжжі отримав вирок чоловік, який передавав росіянам дані про ЗСУ. За його словами, йому пообіцяли допомогти повернутися додому в Бердянськ

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Запоріжжі суд визнав винним чоловіка в державній зраді. Його приговорили до 15 років позбавлення волі.

Восени минулого року обвинувачений переписувався з офіцером 316-го розвідувального центру головного управління генерального штабу збройних сил РФ. Тоді він надсилав росіянам дані про місця дислокації українських військових. Зокрема, розташування одного з військкоматів.

На суді чоловік визнав провину. За його словами, він дуже хотів повернутися до батьків, які зараз живуть в окупованому Бердянську. Через матір він зв'язався з росіянином, який служив у збройних силах РФ. Останній нібито пообіцяв йому допомогу в поверненні додому взамін на інформацію.

Нагадаємо, раніше викрили російського агента, який коригував повітряні атаки РФ по військових шпиталях у Полтавській області. Він збирав дані про заклади, де проходять реабілітацію поранені українські воїни.