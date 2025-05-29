В Одесской области будут судить чиновника Миграционной службы, который скрыл в декларации более 83 млн грн

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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику одного из управлений Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Одесской области. Чиновник получая заработную плату 28 тыс грн в месяц смог приобрести имущества почти на 100 миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Речь идет о незадекларированной недвижимости, элитном транспортном средстве и активах, оформленных на близких лиц, но фактически контролируемых самим чиновником.

В частности, служащий не задекларировал жилой дом в центре Одессы, автомобиль и другие активы.

Общая стоимость недостоверных сведений в декларации составляет более 83 млн. гривен, что в более чем 500 раз превышает установленный порог уголовной ответственности.

Чиновнику грозит наказание в виде штрафа до 3 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в Одесской области задержали правоохранителя и его подельника, которые зарабатывали более 3 млн грн в месяц на "уклонистах".