Массированная атака дронов на Одесщину: возникли пожары, повреждена инфраструктура

фото: Одесская областная прокуратура

В ночь на 26 мая российская армия атаковала ударными дронами объекты гражданской инфраструктуры Белгород-Днестровского и Одесского районов. В результате попаданий БпЛА возникли пожары и разрушения в частных домовладениях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, с 22:40 до 23:40 под ударами находились объекты гражданской инфраструктуры Одесщины.

"Поврежден ряд частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и автомобили", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полный список разрушений и повреждений устанавливается. По фактам совершения военных преступлений правоохранители приступили к досудебным расследованиям.

Напомним, вчера российские оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками и КАБами.