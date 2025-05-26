Массированная атака дронов на Одесщину: возникли пожары, повреждена инфраструктура
В ночь на 26 мая российская армия атаковала ударными дронами объекты гражданской инфраструктуры Белгород-Днестровского и Одесского районов. В результате попаданий БпЛА возникли пожары и разрушения в частных домовладениях
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.
По данным следствия, с 22:40 до 23:40 под ударами находились объекты гражданской инфраструктуры Одесщины.
"Поврежден ряд частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и автомобили", — говорится в сообщении.
Отмечается, что полный список разрушений и повреждений устанавливается. По фактам совершения военных преступлений правоохранители приступили к досудебным расследованиям.
Напомним, вчера российские оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками и КАБами.