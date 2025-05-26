На Сумщині за добу — 80 обстрілів: є загиблий та поранені
Протягом минулої доби доби російські війська здійснили 80 обстрілів по 33 населених пунктах у 15 територіальних громадах області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок російських обстрілів один чоловік загинув, ще двоє поранені.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА.
Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Хотінській громаді пошкоджено житлові будинки;
- у Роменській громаді пошкоджено житловий будинок.
Повітряна тривога в області тривала 14 годин 41 хвилину.
Нагадаємо, напередодні російські війська атакували село Кіндратівка Хотінської громади за допомогою артилерії. Загинув 48-річний місцевий житель.
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