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19 мая 2025, 17:30

ТЦК избили мужчину в Одессе: в ЦПИ развеяли очередной фейк

19 мая 2025, 17:30
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Фото: скрин
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В соцсетях стали распространять видео, где на улице в Одессе лежит мужчина, которого якобы избили ТЦК. Однако на самом деле все оказалось не так

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

В Telegram-каналах распространяется видео, где мужчина лежит посреди дороги на улице Независимости в Одессе. В соцсетях утверждают, что его якобы избили полицейские и ТЦК.

Специалисты уточнили информацию у полицейских, которые общались с этим мужчиной. Как выяснилось, у него диагностировали эпилепсию. Мужчина употреблял алкоголь, а затем упал на землю. Впоследствии его нашла женщина, которая вызвала бригаду скорой помощи.

"Итак, информация о его избиении работниками УПП и ТЦК и СП - не соответствует действительности", - пояснили в ЦПД.

Напомним, ранее предупреждали о фейковых сообщениях о выплатах "детям войны", которые нужно срочно оформлять. На самом деле, таких выплат не существует. Мошенники распространяют эти сообщения для того, чтобы получить личные данные людей.

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