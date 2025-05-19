Полицейские задержали злоумышленника, ограбившего жительницу Одессы и скрывшегося в столице

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло в городе Одесса. Злоумышленник схватил женщину и приказал отдать кошелек. Завладев наличными в сумме 3500 гривен и четырьмя банковскими карточками, которые находились в кошельке потерпевшей, мужчина скрылся.

58-летняя одесситка обратилась в полицию, сотрудники которой оперативно разоблачили правонарушителя. Им оказался судимый за кражи, грабежи и разбои 40-летний мужчина, недавно приехавший в Одессу.

После совершения преступления грабитель уехал в Киев, где его и задержали. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области мужчина из-за давних оскорблений на брата поджег его авто.