13:05  19 мая
Разбой в Киеве: мужчина с ножом напал на продавщицу цветов
08:43  19 мая
Не видел отца более трех лет: из ТОТ вернули 15-летнего парня
06:10  19 мая
На побережье Одесской области вынесло российскую мину: кадры уничтожения
UA | RU
UA | RU
19 мая 2025, 13:20

Полицейские задержали злоумышленника, ограбившего жительницу Одессы и скрывшегося в столице

19 мая 2025, 13:20
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника, ограбившего одесситку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло в городе Одесса. Злоумышленник схватил женщину и приказал отдать кошелек. Завладев наличными в сумме 3500 гривен и четырьмя банковскими карточками, которые находились в кошельке потерпевшей, мужчина скрылся.

58-летняя одесситка обратилась в полицию, сотрудники которой оперативно разоблачили правонарушителя. Им оказался судимый за кражи, грабежи и разбои 40-летний мужчина, недавно приехавший в Одессу.

После совершения преступления грабитель уехал в Киев, где его и задержали. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области мужчина из-за давних оскорблений на брата поджег его авто.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса Одесская область грабеж полиция
Игры с огнем: в Одесской области пожар унес жизни 6 и 7-летнего братьев
19 мая 2025, 02:05
Оккупанты ударили по Одесской области: разрушены дома, ранены 3 гражданских
16 мая 2025, 08:55
Полиция проверяет заявления о буллинге и поборах в одесском лицее
15 мая 2025, 14:12
Все новости »
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
50 тысяч за ребенка: Минсоцполитики подало законопроект о новых выплатах
19 мая 2025, 13:26
План России – нескончаемая война. Украина должна меняться
19 мая 2025, 13:19
Более 100 окупантов и почти 200 единиц техники: украинские пограничники отчитались о результатах работы за неделю
19 мая 2025, 13:09
Разбой в Киеве: мужчина с ножом напал на продавщицу цветов
19 мая 2025, 13:05
Во Львовской области будут судить инспекторку таможни, которая незаконно вывезла в Польшу четырех мужчин
19 мая 2025, 12:59
Попался второй раз: в Киеве задержали подростка, который собирался взорвать ТЦК
19 мая 2025, 12:58
Жительница Харьковщины может сесть на 8 лет за то, что украла телефон у ребенка
19 мая 2025, 12:49
ДТП в Луцке: под колеса авто попал 16-летний пешеход
19 мая 2025, 12:45
Россияне ударили по Краматорску: есть пострадавшие
19 мая 2025, 12:43
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Все публикации »
Андрей Длигач
Юрий Бутусов
Роман Истомин
Все блоги »