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16 мая 2025, 08:55

Оккупанты ударили по Одесской области: разрушены дома, ранены 3 гражданских

16 мая 2025, 08:55
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фото: ГСЧС Украины в Одесской области
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Ночью 16 мая российская оккупационная армия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрелов пострадали трое мирных жителей, разрушена жилищная инфраструктура

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу ГСЧС Украины в Одесской области .

Из-за атаки БпЛА разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки, уничтожен гараж с тремя автомобилями. На местах "прилетов" вспыхнули пожары. Возгорание оперативно ликвидировали.

"По предварительной информации пострадали 3 человека, которые были госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром из-за атаки дронов в Киеве работала ПВО. Обломки сбитых БпЛА упали на котельную, возникло возгорание.

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пожар оккупанты ГСЧС дрон Одесская область БПЛА атака разрушенные дома
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