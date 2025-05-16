Оккупанты ударили по Одесской области: разрушены дома, ранены 3 гражданских
Ночью 16 мая российская оккупационная армия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрелов пострадали трое мирных жителей, разрушена жилищная инфраструктура
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу ГСЧС Украины в Одесской области .
Из-за атаки БпЛА разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки, уничтожен гараж с тремя автомобилями. На местах "прилетов" вспыхнули пожары. Возгорание оперативно ликвидировали.
"По предварительной информации пострадали 3 человека, которые были госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром из-за атаки дронов в Киеве работала ПВО. Обломки сбитых БпЛА упали на котельную, возникло возгорание.
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