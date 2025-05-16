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16 травня 2025, 07:55

Обстріли Херсонщини: росіяни вбили цивільного, є поранений

16 травня 2025, 07:55
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Минулої доби, 15 травня, російські війська тероризували понад 20 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів одна людина загинула та ще одна постраждала

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Садове, Станіслав, Широка Балка, Велетенське, Кізомис, Інгулець, Берислав, Тараса Шевченка, Нововоронцовка, Дудчани, Михайлівка, Козацьке, Веселе, Гаврилівка, Осокорівка, Дніпровське, Микільське, Миколаївка, Одрадокам'янка, Понятівка, Софіївка, Токарівка, Томина Балка та Тягинка.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 — дістала поранення", — йдеться у повідомленні.

Вчора росіяни били по житлових кварталах: пошкодили три багатоповерхівки та сім приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди й приватні автомобілі.

Нагадаємо, вчора у Херсоні внаслідок артобстрілу загинула 49-річна жінка.

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