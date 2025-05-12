Армія РФ атакувала Одещину: пошкоджено житлові будинки

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Про це повідомила Білгород-Дністровська міська рада, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок російського удару по місту було пошкоджено низку об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки.

Рятувальники і комунальні служби ліквідовують наслідки удару.

Створено оперативний штаб реагування, який розміщується на першому поверсі будівлі міської ради за адресою: вул. Михайлівська, 56, наголосили в міськраді.

Згодом голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, ворог атакував Одещину ударними безпілотниками, постраждала одна людина.

Нагадаємо, в ніч на 12 травня РФ запустила по Україні 108 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 55 ворожих дронів, ще 30 — локаційно втрачені.