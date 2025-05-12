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12 травня 2025, 07:45

Росіяни скинули КАБ на Дніпропетровщину: поранені мирні жителі

12 травня 2025, 07:45
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фото: Сергій Лисак
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У неділю, 11 травня, окупанти скинули КАБ на Великомихайлівську громаду Синельниківсьго району. Через авіаудар пошкоджена цивільна інфраструктура, поранені мирні мешканці

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Внаслідок масованого удару пошкоджені приватні будинки та авто.

"Поранень дістали двоє чоловіків. Один з них у важкому стані. Поруч з ними медики. Надають необхідну допомогу. Роблять все, щоб врятувати", — йдеться в повідомленні.

Також, за даними ОВА, з вечора від ворожих ударів FPV-дронами та артилерією потерпала Нікопольщина. Армія РФ поцілила по Нікополю, Мирівській, Марганецькій і Покровській громадах. На щастя, там минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, вчора росіяни скинули на прифронтове село Павлівка три КАБи. Внаслідок авіаудару важке поранення дістала пенсіонерка.

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війна обстріли окупанти Дніпропетровська область Лисак Сергій Петрович постраждалі авіаудар КАБ
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