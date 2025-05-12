Росіяни скинули КАБ на Дніпропетровщину: поранені мирні жителі

фото: Сергій Лисак

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Внаслідок масованого удару пошкоджені приватні будинки та авто.

"Поранень дістали двоє чоловіків. Один з них у важкому стані. Поруч з ними медики. Надають необхідну допомогу. Роблять все, щоб врятувати", — йдеться в повідомленні.

Також, за даними ОВА, з вечора від ворожих ударів FPV-дронами та артилерією потерпала Нікопольщина. Армія РФ поцілила по Нікополю, Мирівській, Марганецькій і Покровській громадах. На щастя, там минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, вчора росіяни скинули на прифронтове село Павлівка три КАБи. Внаслідок авіаудару важке поранення дістала пенсіонерка.