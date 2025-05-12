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12 травня 2025, 08:30

Масовані обстріли Херсонщини: окупанти поранили 5 цивільних

12 травня 2025, 08:30
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Вчора, 11 травня, російські війська тероризували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали п'ятеро мирних жителів

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Берислав, Козацьке, Веселе, Михайлівка, Білозерка, Новорайськ, Станіслав, Шляхове, Одрадокам'янка, Велетенське, Крупиця, Антонівка, Садове, Монастирське, Бургунка, Осокорівка, Гаврилівка, Дніпровське, Зміївка, Іванівка, Кізомис, Микільське, Миколаївка, Милове, Новоолександрівка, Ольгівка, Понятівка, Раківка, Токарівка та Тягинка.

"Через російську агресію 5 людей дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили п'ять багатоповерхівок і дев'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили понівечили стільникову вежу та приватні автомобілі.

Нагадаємо, вчора російські війська обстріляли з артилерії житловий будинок у Корабельному районі Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждали дві жінки.

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