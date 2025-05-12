Масовані обстріли Херсонщини: окупанти поранили 5 цивільних

Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...

01 травня 2025

Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну

Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки