Армия РФ атаковала Одесщину: повреждены жилые дома

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил Белгород-Днестровский городской совет, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате российского удара по городу был поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в том числе частные жилые дома.

Спасатели и коммунальные службы устраняют последствия удара.

Создано оперативный штаб реагирования, который размещается на первом этаже здания городского совета по адресу: ул. Михайловская, 56, отметили в горсовете.

Впоследствии председатель областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что враг атаковал Одесщину ударными беспилотниками, пострадал один человек.

Напомним, в ночь на 12 мая РФ запустила по Украине 108 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 55 вражеских дронов, еще 30 – локационно потеряны.