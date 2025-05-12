Армия РФ атаковала Одесщину: повреждены жилые дома
В понедельник, 12 мая, российские войска атаковали город Белгород-Днестровский Одесской области
Об этом сообщил Белгород-Днестровский городской совет, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате российского удара по городу был поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в том числе частные жилые дома.
Спасатели и коммунальные службы устраняют последствия удара.
Создано оперативный штаб реагирования, который размещается на первом этаже здания городского совета по адресу: ул. Михайловская, 56, отметили в горсовете.
Впоследствии председатель областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что враг атаковал Одесщину ударными беспилотниками, пострадал один человек.
Напомним, в ночь на 12 мая РФ запустила по Украине 108 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 55 вражеских дронов, еще 30 – локационно потеряны.