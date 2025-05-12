Росія обстріляла 33 населені пункти Сумщини: є загиблий і поранений
Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 33 населених пунктах у 12 територіальних громадах області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і одну було травмовано.
Напередодні в лікарні помер житель Ворожбянської громади 1953 р.н., який 5 травня був госпіталізований після вибуху КАБу.
Окрім того, внаслідок удару БпЛА поранено жителя Ворожбянської громади 1986 р.н.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував РСЗВ, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА.
Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено приватний автомобіль, приватне домоволодіння, приміщення СТО;
- у Білопільській громаді пошкоджено приватний будинок та автомобіль;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний будинок.
Повітряна тривога в області тривала 13 годин 48 хвилин.
Нагадаємо, минулої доби російські окупанти завдали 494 удари по 16 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів поранені дві людини.