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12 травня 2025, 08:53

Росія обстріляла 33 населені пункти Сумщини: є загиблий і поранений

12 травня 2025, 08:53
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 33 населених пунктах у 12 територіальних громадах області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і одну було травмовано.

Напередодні в лікарні помер житель Ворожбянської громади 1953 р.н., який 5 травня був госпіталізований після вибуху КАБу.

Окрім того, внаслідок удару БпЛА поранено жителя Ворожбянської громади 1986 р.н.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував РСЗВ, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА.

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

  • у Сумській громаді пошкоджено приватний автомобіль, приватне домоволодіння, приміщення СТО;
  • у Білопільській громаді пошкоджено приватний будинок та автомобіль;
  • у Ворожбянській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, легковий автомобіль, вантажний автомобіль, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний будинок.

Повітряна тривога в області тривала 13 годин 48 хвилин.

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти завдали 494 удари по 16 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів поранені дві людини.

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