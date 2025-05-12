Вночі українська ППО знищила 55 "шахедів" та дронів-імітаторів

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 12 травня РФ запустила по Україні 108 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 55 ворожих дронів, ще 30 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив дрони з напрямків — Брянськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 55 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина.

Нагадаємо, за тиждень ЗСУ збили одну ворожу ракету та 677 БпЛА ворога. Також Сили оборони України ліквідували близько 9 080 окупантів.