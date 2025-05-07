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07 травня 2025, 10:45

На Одещині судитимуть двох молодиків, які займалися незаконним переправленням чоловіків до Молдови

07 травня 2025, 10:45
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фото: Національна поліція
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Фігуранти – 22-річні жителі Ізмаїльського району. Правопорушникам повідомили про підозру. За скоєне їм загрожує до 7 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці задокументували два трансфери ділків. Загалом молодики намагалися переправити до сусідньої країни трьох жителів Одещини 25, 39 та 41 років. Зловмисники на авто в обхід пунктів пропуску довозили чоловіків з Ізмаїльського району в Болградський, де надавали покрокову інструкцію, як їм перетнути українсько-молдовський кордон.

Відносно трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України, прикордонники склали протоколи за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушники отримали покарання у вигляді штрафів.

Перевізникам загрожує до семи років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Одещині викрили злочинну групу, яка за 3000 доларів займалась доставкою чоловіків до кордону.

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