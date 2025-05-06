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06 травня 2025, 11:44

На Одещині судили експравоохоронця, який за гроші допомагав чоловікам втікати за кордон

06 травня 2025, 11:44
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фото: ілюстративне
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Суд відправив колишнього правоохоронця на 2 роки до дисциплінарного батальйону за сприяння втечі чоловіків призовного віку за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За матеріалами Державного бюро розслідувань Роздільнянський районний суд Одеської області визнав винним колишнього правоохоронця у незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон. Йому призначено покарання у вигляді двох років тримання в дисциплінарному батальйоні.

Слідство встановило, що у січні 2025 року правоохоронець приєднався до злочинної групи, яка організовувала нелегальні "тури" до невизнаного Придністров’я. Він мав інформацію про розташування блокпостів та маршрути патрулювання, тому переодягав "клієнтів" у військову форму та перевозив через блокпости, прикриваючись тим, що везе товаришів по службі. У визначеному місці чоловіки залишали авто та самостійно перетинали кордон.

Вартість таких "послуг" складала 6000 доларів США з особи, частину суми отримував експравоохоронець.

Нагадаємо, в Одеській області викрили злочинну групу, яка за 3000 доларів займалась доставкою чоловіків до кордону.

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