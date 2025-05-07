В Одесской области будут судить двух молодых людей, которые занимались незаконной переправкой мужчин в Молдову

фото: Национальная полиция

Фигуранты – 22-летние жители Измаильского района. Правонарушителям сообщили о подозрении. За совершенное им грозит до 7 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители задокументировали два трансфера дельцов. В общей сложности молодые люди пытались переправить в соседнюю страну троих жителей Одесщины 25, 39 и 41 лет. Злоумышленники на авто в обход пунктов пропуска довозили мужчин из Измаильского района в Болградский, где давали пошаговую инструкцию, как им пересечь украинско-молдавскую границу.

В отношении трех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Украины, пограничники составили протоколы по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушители получили наказание в виде штрафов.

Перевозчикам грозит до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в Одесской области разоблачили преступную группу, которая за 3000 долларов занималась доставкой мужчин до границы.