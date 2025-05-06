На Одещині прикордонники знищили два ворожі безпілотники

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Українські прикордонники прицільно та влучно «відпрацювали» по дронах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, у ніч проти 6 травня, під час чергової ворожої атаки, прикордонники Одеського загону вправно відпрацювали по двох ворожих дронах-камікадзе типу "Shahed-136/131", які намагалися завдати удару по цивільній та критичній інфраструктурі.

"Злагоджені дії бійців з виявлення та миттєве застосування вогню дозволили ефективно знищити повітряні загрози ще в небі. Прикордонники — невіддільна складова Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни атакували Одещину: одна людина загинула, ще одна поранена.