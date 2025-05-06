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06 травня 2025, 10:11

На Одещині викрили злочинну групу, яка за 3000 доларів займалась доставкою чоловіків до кордону

06 травня 2025, 10:11
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фото: ДПСУ
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В Одеській області прикордонники припинили діяльність злочинної групи, яка займалась незаконним переправленням осіб через кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зазначається, що зловмисники мали намір незаконно доставити до сусідньої Молдови особу призовного віку. Потенційних клієнтів вони знаходили через знайомих. Послуги з доставки до кордону коштували 3000 доларів США.

Після оплати трансферу, чоловіки вирушили в напрямку Молдови.

Неподалік одного з сіл Роздільнянського району правоохоронці затримали учасників злочинної групи разом з "клієнтами".

Наразі 30-річному організатору та його 39-річному пособнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Нагадаємо, на Одещині судитимуть правоохоронницю, яка допомагала чоловікам виїхати за кордон.

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