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05 травня 2025, 17:17

На Одещині затримали інспектора, який за 5000 доларів обіцяв зробити відстрочку від армії

05 травня 2025, 17:17
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фото: Національна поліція
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В Одеській області поліція та СБУ затримали члена громадського формування за зловживання впливом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 54-річний інспектор з охорони громадського порядку одного з громадських формувань, дізнавшись про бажання місцевого жителя отримати відстрочку від служби в ЗСУ у зв’язку з інвалідністю, почав погрожувати йому "перешкодами" і вимагати хабар.

За 5000 доларів зловмисник обіцяв вплинути на знайомого військовослужбовця одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для прийняття ним позитивного рішення щодо чоловіка. А в разі відмови платити – погрожував.

Згодом зловмисник знизив ціну до 3600 доларів, додавши до "послуг" виключення чоловіка зі списку "ухилянтів".

Правоохоронці затримали інспектора під час отримання хабаря. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть правоохоронницю, яка допомагала чоловікам виїхати за кордон.

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