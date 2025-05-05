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05 травня 2025, 12:49

На Одещині двоє чоловіків можуть сісти на 3 роки за те, що наловили риби майже на 3 млн грн

05 травня 2025, 12:49
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фото: Національна поліція
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Завдані чоловіками збитки, попередньо, оцінені майже у 3 млн грн. Правопорушникам загрожує до 3 років обмеження волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Під час спільного патрулювання із прикордонниками та рибоохоронним патрулем працівники сектору водної поліції неподалік села Олександрівка виявили двох чоловіків віком 46 та 42 років із Чорноморської громади, які діставали з лиману заборонене знаряддя лову та незаконний улов. Дозвільних документів на здійснення рибного промислу в них не було.

У порушників виявили майже 2 тисячі одиниць риби та крабів.

За попередніми підрахунками фахівців, своїми протиправними діями рибалки завдали державі збитків на суму майже 3 млн грн.

Браконьєрам загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, на Одещині браконьєри наловили риби майже на 750 тис. грн.

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