В Одесской области разоблачили преступную группу, которая за 3000 долларов занималась доставкой мужчин до границы

фото: ГПСУ

В Одесской области пограничники прекратили деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной переправкой лиц через границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Отмечается, что злоумышленники намеревались незаконно доставить в соседнюю Молдову лицо призывного возраста. Потенциальных клиентов они находили через знакомых. Услуги по доставке к границе стоили 3000 долларов США.

После оплаты трансфера мужчины отправились в направлении Молдовы.

Недалеко от одного из сел Раздельнянского района правоохранители задержали участников преступной группы вместе с "клиентами".

В настоящее время 30-летний организатор и его 39-летний пособник сообщены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Напомним, в Одесской области будут судить правоохранительницу, которая помогала мужчинам выехать за границу.