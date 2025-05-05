В Одесі судитимуть двох молодиків, які скоїли розбійний напад на перехожого

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Фігуранти – товариші 17-ти та 18-ти років. Правоохоронці висунули обвинувачення хлопцям. Їм загрожує позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталась минулого місяця в Пересипському районі міста. Помітивши на вулиці незнайомого чоловіка, хлопці прослідкували за ним, а в безлюдному місці напали та побили. Коли 56-річний потерпілий впав, зловмисники забрали у нього смартфон та інші особисті речі. Майновий збиток, який молодики спричинили чоловіку становив 2500 гривень.

Потерпілий звернувся по допомогу до медиків та поліцейських. Лікарі діагностували йому перелом кісток носа, садна, синці та крововиливи.

Правоохоронці встановили особи нападників – це були хлопці 18-ти та 17-років.

Максимальне покарання за цей злочин – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі чоловік з ножами напав на поліцейських.