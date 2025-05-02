Смертельна ДТП на Волині: загинув неповнолітній, ще один хлопець – у реанімації
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Луцькому районі загинув неповнолітній, ще один хлопець – у реанімації. Слідчі з'ясовують обставини аварії
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що ДТП трапилася 1 травня у Струмівці, на кільці кругового руху.
Водій мотоцикла KAWASAKI не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, виїхав на клумбу кільцевого руху та зіткнувся з дорожнім знаком.
Від отриманих травм 17-річний хлопець загинув на місці події. Інший, 17-річний житель Підгайців, отримав ушкодження, його госпіталізували до реанімації.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.
Нагадаємо, 30 квітня на автодорозі у Львівській області сталась аварія. Один з водіїв був госпіталізований.