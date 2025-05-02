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02 травня 2025, 12:16

Смертельна ДТП на Волині: загинув неповнолітній, ще один хлопець – у реанімації

02 травня 2025, 12:16
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Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Луцькому районі загинув неповнолітній, ще один хлопець – у реанімації. Слідчі з'ясовують обставини аварії

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що ДТП трапилася 1 травня у Струмівці, на кільці кругового руху.

Водій мотоцикла KAWASAKI не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, виїхав на клумбу кільцевого руху та зіткнувся з дорожнім знаком.

Від отриманих травм 17-річний хлопець загинув на місці події. Інший, 17-річний житель Підгайців, отримав ушкодження, його госпіталізували до реанімації.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.


Нагадаємо, 30 квітня на автодорозі у Львівській області сталась аварія. Один з водіїв був госпіталізований.

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