Трагедія на Буковині: у річці виявили тіло зниклої школярки

фото: Національна поліція

У руслі річки Прут, неподалік села Остриця Магальської територіальної громади, було знайдено тіло 13-річної мешканки села Чагор, яка зникла 11 квітня. Дитину розшукували майже три тижні

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Після отримання повідомлення про зникнення дівчинки, поліція одразу розпочала масштабні пошукові заходи. До них були залучені працівники поліції Чернівецької області, рятувальники, оператори безпілотників, нацгвардійці, військові, волонтери та місцеві жителі.

Також до пошуків долучилися правоохоронці з інших областей та небайдужі громадяни.

Правоохоронці та рятувальники регулярно обстежували територію навколо місця зникнення, зокрема й водойму. Під час повторного обстеження оператори дронів ГУ ДСНС за допомогою спецтехніки виявили тіло дівчинки приблизно за 5 кілометрів від місця її зникнення.

Тіло направили на судово-медичну експертизу. За висновком експертів, причиною смерті стала механічна асфіксія внаслідок утоплення. Ознак насильницької смерті не виявлено.

Триває встановлення обставин трагедії. Досудове розслідування продовжується.

Нагадаємо, 13-річна жителька села Чагор Чернівецького району Еріка Руснак зникла ще 11 квітня. До її пошуків залучили особовий склад поліції, Національної гвардії України, операторів БпЛА, рятувальників, військовослужбовців, волонтерів та місцевих жителів.