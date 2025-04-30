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30 квітня 2025, 15:55

У Дніпрі правоохоронець знімав військовозобов'язаних з бази розшуку ТЦК за хабар

30 квітня 2025, 15:55
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Фото: прокуратура
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У Дніпрі правоохоронець влаштував бізнес "на мобілізації". За хабар він пропонував "допомогу" з видаленням даних з бази розшуку ТЦК

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили дільничного офіцера поліції Дніпровського районного управління поліції. Виявилось, що він щомісяця отримував "данину" за безперешкодне ведення торгівлі в одному з районів Дніпра. У випадку, якщо відмовлялись сплачувати за "послугу", він погрожував штрафами.

Крім того, правоохоронець мав й інший "бізнес". Він наказав підприємцю підшуковувати військовозобов’язаних чоловіків, які перебувають у базі розшуку ТЦК та СП. Потім дільничий офіцер пропонував за хабар "допомогти" ухилитися від мобілізації. У лютому цього року за цю "послугу" він отримав від "клієнта" 1 500 доларів.

Нагадаємо, на Буковині викрили голову військово-лікарської комісії обласного центру мобілізації. Він та його спільник продавали військовозобов'язаним документи для тимчасового звільнення або повного виключення з військового обліку.

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