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11 квітня 2025, 13:45

У Луцькому ТЦК помер голова ВЛК: що кажуть в ТЦК

11 квітня 2025, 13:45
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У Луцькому ТЦК прибиральниця знайшла мертвим голову медичної комісії. Відомо, що чоловік увечері лишався після роботи

Про це повідомляє місцеве видання "Конкурент", передає RegioNews.

Зранку 11 квітня у приміщенні Луцького ТЦК та СП на робочому місці знайшли мертвим голову військово-лікарської комісії. Йдеться про лікаря-невропатолога Олега Лопачака. У поліції розповіли журналістам, що тіло направили на судово-медичну експертизу. Тілесних ушкоджень не було виявлено - йдеться про природну смерть.

Згодом ситуацію прокоментували у Волинському ТЦК. Там розповіли, що голова військово-лікарської комісії залишився на робочому місці увечері, щоб внести дані. Це було звично через значне навантаження. Вранці без ознак життя його знайшла прибиральниця.

"Проведено огляд за участі судово-медичного експерта та криміналістичної лабораторії, тілесних ушкоджень на тілі померлого не виявлено, обстановка на місці не порушена. Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою "природна смерть", - кажуть в ТЦК.

Нагадаємо, раніше в Кременчуцькому ТЦК під час проходження медичної комісії помер чоловік. Його визнали придатним, а він помер від гострої серцевої недостатності. Слідча група поліції не виявила порушень у роботі ТЦК.

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