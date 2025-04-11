В Одесской области мужчина до смерти избил гражданскую жену: какой приговор вынес суд

фото: Национальная полиция

Восемь лет за решеткой проведет житель Одесского района за причинение тяжких телесных повреждений гражданской жене

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Событие произошло в сентябре прошлого года в одном из населенных пунктов Южной городской общины.

Между 55-летним мужчиной и его 45-летней сожительницей возникла бытовая ссора, в ходе которой он избил женщину до потери сознания. От полученных травм в тот же день потерпевшая скончалась. Правонарушитель вызвал после этого "скорую" и, скрывая факт избиения, сообщил медикам, что в последнее время сожительница жаловалась на плохое самочувствие.

Однако полицейские, которые известили о смерти женщины врачи, раскрыли обман злоумышленника.

Правоохранители задержали фигуранта, он признался в содеянном и объяснил, что скрывал правду, потому что боялся ответственности.

Следователи предъявили ему обвинение в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшей, и направили в суд обвинительный.

Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Черновцах после жестокого избиения скончалась 27-летняя женщина. Полиция подозревает в совершенном ее 18-летнего парня.