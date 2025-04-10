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10 квітня 2025, 14:27

На Одещині шахраї виманили у 71-річної жінки понад 400 тисяч гривень

10 квітня 2025, 14:27
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фото: ілюстративне
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Поліцейські Одещини викрили шахраїв, які виманювали гроші у літньої жінки, видаючи себе за її безвісти зниклого на війні сина

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

До поліції звернулася 71-річна жителька міста Чорноморськ з повідомленням про те, що невідома особа заволоділа грошима, які жінка отримувала від держави за безвісти зниклого сина.

Правоохоронці встановили, що злочин скоїли сусіди потерпілої - 24-річна громадянка зі своїм 29-річним співмешканцем, а також залучений ними 28-річний знайомий з іншого населеного пункту Одеського району.

Дізнавшись, що жінка отримує грошове забезпечення за сина, зниклого безвісти, зловмисники почали писати їй від його імені листи з проханням вислати гроші, одяг, документи та інші необхідні йому речі, і допомогти у такий спосіб вийти зі скрутного становища, в якому він нібито опинився.

Протягом року жінка перевела шахраям майже 415 тисяч гривень.

Фігурантам повідомлено про підозру в шахрайстві. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть злочинне угрупування, яке утримувало у неволі, знущалося і вимагало викуп за чоловіка.

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