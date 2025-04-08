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08 квітня 2025, 10:17

На Одещині розшукують підлітка

08 квітня 2025, 10:17
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фото: ілюстративне
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Роздільнянським районним відділом поліції встановлюється місцезнаходження 15-річного жителя селища Лиманське Євгена Головченка, який сьогодні, 7 квітня, не повернувся додому зі школи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Прикмети: зріст 150 см, середньої статури, коротке та світле волосся, блакитні очі.

Був одягнений: в темну куртку, світлі штани. Мав при собі сірий наплічник із зеленими лямками.

У поліції закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцеперебування хлопця, повідомляти до територіального відділу поліції за номером телефону (04853) 4-90-09 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, на Одещині винесли вирок військовому, який "відбивав" свого брата від поліції лопатою.

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