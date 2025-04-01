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01 квітня 2025, 04:06

На Одещині ділок за 3000$ намагався підкупити прикордонника, аби переправити двох чоловіків до Молдови

01 квітня 2025, 04:06
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фото: ДПСУ
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На Одещині затримали жителя прикордоння, який намагався підкупити військовослужбовця, аби організувати незаконне переправлення двох чоловіків через кордон

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

За 3000 доларів ділок пропонував прикордоннику повідомляти про розташування нарядів, аби безперешкодно вивезти клієнтів до Молдови. Військовий одразу повідомив про спробу підкупу, і чоловіка затримали під час передачі завдатку в 1500 доларів.

У будинку чоловіка також виявили двох клієнтів – жителів Львівщини та Запоріжжя, які вже віддали по 10 000 доларів за "послугу".

Організатору загрожує кримінальна відповідальність за кількома статтями. Суд взяв 36-річного чоловіка під варту з правом застави понад 242 тисячі гривень.

Щодо двох клієнтів фігуранта склали адмінпротоколи.

Нагадаємо, на Одещині водій вантажівки за 7000 доларів намагався перевезти до Молдови 21-річного чоловіка.

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