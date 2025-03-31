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31 березня 2025, 17:29

На Одещині працівниця правоохоронних органів за 25 000 доларів організовувала чоловікам виїзд за кордон

31 березня 2025, 17:29
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фото: ілюстративне
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Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці із Службою безпеки України викрили та заблокували чергову схему незаконного вивезення військовозобов’язаних за межі України. Її організувала працівниця правоохоронного органу в Одеській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Як з’ясувалось, жінка пообіцяла одному з чоловіків допомогти отримати "білий квиток" через знайомих медиків та працівників РТЦК та СП. За 25 000 доларів США чоловіка мали виключити з військового обліку, що дозволяло йому виїхати з України.

Також за ці гроші зловмисниця гарантувала додаткову послугу аби забезпечити безперешкодний перетин кордону за підробленими документами.

Клієнта супроводжували на автомобілі до пункту пропуску та перевозили до Молдови.

Організаторку схеми викрили під час спроби відправити за кордон чергового військовозобов’язаного. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області водій вантажівки за 7000 доларів намагався перевезти до Молдови 21-річного чоловіка.

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ДБР Схеми корупція Одеська область виїзд за кордон ухилення від мобілізації
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