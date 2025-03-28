В Одесской области водитель грузовика за 7000 долларов пытался перевезти в Молдову 21-летнего мужчину

фото: ГПСУ

В Одесской области пограничники задержали водителя, одетого в камуфляж, с «клиентом», спрятанным в кабине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

"Оперативники Одесского и Белгород-Днестровского пограничных отрядов предотвратили попытку незаконной переправки лица через границу. Правоохранители обнаружили 21-летнего уроженца Хмельнитчины, который, чтобы нелегально попасть за границу, спрятался в спальном отсеке кабины грузового автомобиля", - говорится в сообщении.

Перевозил клиента 39-летний водитель грузовика, следовавший из Киева в Измаил.

Стоил такой трансфер в 7000 долларов США.

Пограничники направили в Нацполицию сообщение об обнаружении в действиях водителя признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу". А на пассажира составлен протокол по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения границы".

Напомним, в Одесской области полицейские задержали таксиста с двумя пассажирами, пытавшимися незаконно пересечь государственную границу.