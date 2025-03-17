Пішов у СЗЧ: підозрюваний у вбивстві Демʼяна Ганула виявився військовослужбовцем 28-ї ОМБр

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28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу прокоментувала затримання їхнього військовослужбовця, якого підозрюють у вбивстві активіста Демʼяна Ганула. З лютого старший лейтенант Сергій Шалаєв пішов у СЗЧ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу 28-ї ОМБр.

За офіційними даними, підозрюваного у вбивстві перевели у військову частину 13 липня 2024 року. Після цього він майже весь час лікувався, тому до виконання бойових завдань не залучався. У СЗЧ Сергій Шалаєв вважається з 22 лютого 2025 року.

"Злочин, який стався в Одесі, глибоко шокував всіх. Цьому нема будь-якого виправдання. Вся потрібна інформація надана правоохоронним органам. Цей ганебний злочин обов'язково буде розкрито і злочинець має понести найсуворіше покарання. Наші щирі та глибокі співчуття родині та близьким Дем'яна Ганула", – йдеться в повідомленні 28-ї ОМБр.

Нагадаємо, 16 березня підозрюваному у вбивстві одеського активіста Демʼяна Ганула обрали запобіжний захід. Суд задовольнив клопотання слідчих – фігурант перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Сергій Шалаєв під час судового засідання визнав свою вину у вбивстві одеського активіста.

Напередодні, слідчі повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення.