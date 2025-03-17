06:10  17 березня
Киянка намагалася вивезти з України старовинну скрипку
07:10  17 березня
На Київщини легковик зіткнувся з мопедом: постраждав 12-річний підліток
01:56  17 березня
На Київщині жінка побила собаку сокирою: поліція відкрила кримінальну справу
UA | RU
UA | RU
17 березня 2025, 11:00

Пішов у СЗЧ: підозрюваний у вбивстві Демʼяна Ганула виявився військовослужбовцем 28-ї ОМБр

17 березня 2025, 11:00
Читайте также на русском языке
фото: УНІАН
Читайте также
на русском языке

28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу прокоментувала затримання їхнього військовослужбовця, якого підозрюють у вбивстві активіста Демʼяна Ганула. З лютого старший лейтенант Сергій Шалаєв пішов у СЗЧ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу 28-ї ОМБр.

За офіційними даними, підозрюваного у вбивстві перевели у військову частину 13 липня 2024 року. Після цього він майже весь час лікувався, тому до виконання бойових завдань не залучався. У СЗЧ Сергій Шалаєв вважається з 22 лютого 2025 року.

"Злочин, який стався в Одесі, глибоко шокував всіх. Цьому нема будь-якого виправдання. Вся потрібна інформація надана правоохоронним органам. Цей ганебний злочин обов'язково буде розкрито і злочинець має понести найсуворіше покарання. Наші щирі та глибокі співчуття родині та близьким Дем'яна Ганула", – йдеться в повідомленні 28-ї ОМБр.

Нагадаємо, 16 березня підозрюваному у вбивстві одеського активіста Демʼяна Ганула обрали запобіжний захід. Суд задовольнив клопотання слідчих – фігурант перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Сергій Шалаєв під час судового засідання визнав свою вину у вбивстві одеського активіста.

Напередодні, слідчі повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення.

суд Одеса убивство слідство ЗСУ СЗЧ замовлення вбивства Дем'ян Ганул
Підозрюваний у вбивстві активіста Демʼяна Ганула визнав свою провину
17 березня 2025, 00:25
Підозрюваного у вбивстві активіста Демʼяна Ганула взяли під варту
16 березня 2025, 15:15
Стало відомо, ким був убивця активіста Ганула в Одесі
14 березня 2025, 18:02
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Під Києвом перекинулась маршрутка: постраждали 5 пасажирів
17 березня 2025, 11:32
На Донеччині росіяни вбили одну людину та ще одну поранили
17 березня 2025, 11:23
На Київщині через атаку дронів пошкоджена п’ятиповерхівка
17 березня 2025, 10:53
Шахраї ошукали двох прикарпатців на понад 240 тисяч гривень
17 березня 2025, 10:52
Шукав "шпарини" у ППО: в Одесі затримали 21-річного російського агента
17 березня 2025, 10:29
США більше не розслідуватимуть злочини РФ, – ЗМІ
17 березня 2025, 10:28
Україна має повністю викорінити з влади російську агентуру та "перефарбованих" ватників
17 березня 2025, 10:20
Окупанти на Луганщині роздають землю своїм військовим, – ЦНС
17 березня 2025, 09:53
Росіяни вдарили по передмісті Одеси: є поранений, пошкоджені енергооб'єкт і дитячий садок
17 березня 2025, 09:49
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »