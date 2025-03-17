Ушел в СОЧ: подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула оказался военнослужащим 28-й ОМБр

фото: УНИАН

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода прокомментировала задержание их военнослужащего, подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула. С февраля старший лейтенант Сергей Шалаев ушел в СОЧ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу 28-й ОМБр.

По официальным данным, подозреваемый в убийстве был переведен в воинскую часть 13 июля 2024 года. После этого он почти все время лечился, поэтому для выполнения боевых задач не привлекался. В СОЧ Сергей Шалаев считается с 22 февраля 2025 года.

"Преступление, случившееся в Одессе, повергло всех в шок. Этому нет никакого оправдания. Вся необходимая информация предоставлена ​​правоохранительным органам. Это позорное преступление обязательно будет раскрыто и преступник должен понести самое суровое наказание. Наши искренние и глубокие соболезнования семье и близким Демьяна Ганула", – говорится в сообщении 28-й ОМБр.

Напомним, 16 марта подозреваемому в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула избрали меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство следователей – фигурант будет находиться под стражей без права внесения залога.

Сергей Шалаев в ходе судебного заседания признал свою вину в убийстве одесского активиста.

Накануне, следователи сообщили фигуранту о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по заказу.