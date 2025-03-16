Убийство активиста Ганула в Одессе: задержанному вручили подозрение

фото: Нацполиция

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона Эдуард Плешко, это произошло в субботу днем, 15 марта.

Фигуранту вручили подозрение по п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном убийстве, совершенном по заказу и незаконном обращении с оружием.

Прокуратура просит суд отправить подозреваемого под стражу без альтернативы внесению залога.

Напомним, 14 марта в Одессе убили активиста Демьяна Ганула. Правоохранители задержали убийцу. Им оказался 46-летний дезертир.

Также друзья погибшего отметили, что на него раньше уже совершали покушения. В частности, поджигали его авто. По мнению знакомых и единомышленников активиста, это было заказное убийство.

В Нацполиции рассказали, какие основные версии убийства активиста Демьяна Ганула рассматривает следствие.